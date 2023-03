Militello Rosmarino – Il Rosmarino ha subito la prima sconfitta stagionale nel Campionato di Prima Categoria Girone C, venendo sconfitto 4-1 in trasferta dal Città di Castellana nella diciottesima giornata del torneo.

Inutile per la capolista la rete di Carbonetto, resa vana dai gol di Zafonti, La Mantia, Russo e Scarnici. Il Rosmarino rimane in vetta alla classifica con 49 punti, ma vede avvicinarsi a 5 lunghezze l’Aluntina (nella foto il match di andata con il Rosmarino); il Città di Castellana, grazie al successo odierno, si stabilisce in terza posizione con 29 punti e tiene viva una flebile speranza per la conquista dei playoff.

L’Aluntina ha vinto in trasferta 3-0 contro il Real Casale, grazie alle reti del trio di attacco Nicola Gioitta, Basilio Monastra e Marco Lima. Tra 2 giornate è in programma il big match di ritorno tra le due compagini, che stanno lottando per il salto di categoria, e si prospetta una grande cornice di pubblico.

Nel Girone D, dopo il pareggio del Città di Galati nell’anticipo di Sabato contro il Monforte San Giorgio, continua la lotta al vertice tra Aquila Bafia e Nuova Rinascita Patti. Le prime due forze del torneo hanno vinto entrambe in trasferta. La capolista Aquila, che guida la classifica con 51 punti, ha faticato per avere la meglio sul Torregrotta, che è stata domata 1-0 nella ripresa con il gol di Rotella, mentre la Nuova Rinascita Patti ha avuto vita facile contro il fanalino di coda Folgore Milazzo, che è stato superato con un perentorio 4-0. Per i pattesi, che si trovano a 2 lunghezze dall’Aquila Bafia, sono andati a segno Antonuccio, Adamo, Zuccarelli e Sorrenti. Infine pareggio a reti bianche per la quarta in classifica Stefano Catania, che non è andato oltre lo 0-0 in casa contro il Rodì Milici. E’ stato rinviato il match tra Sfarandina e Melas per impraticabilità di campo.