Messina – La Messana continua a dominare il Campionato di Promozione Girone C e si impone in trasferta anche contro la Pro Mende, che viene superata 3-1 nel match valido per la ventiduesima giornata del torneo.

La formazione messinese è riuscita a ottenere i 3 punti con le reti di Bonasera, D’Amico e Misiti, e rimane in vetta alla classifica con 51 punti; inutile per la Pro Mende il gol di Arena.

In seconda posizione con 40 punti si trovano Città di Aci Sant’Antonio e Riposto; l’Aci Sant’Antonio ha sconfitto in casa 1-0 la Polisportiva Sant’Alessio con la rete di Sanfilippo, mentre il Riposto ha superato in trasferta con lo stesso risultato la Gescal, grazie al gol di Salemi. Sconfitta casalinga per la Nuova Azzurra Fenice contro la quinta forza del torneo Catania San Pio X; l’incontro è stato deciso dalla rete di La Spina. Successo, invece, per l’Atletico Messina che ha battuto in trasferta 1-0 il Città di Calatabiano con la rete di Morabito; riposava in questo turno il Valle del Mela.

Nel prossimo turno riposerà la capolista Messana e da segnalare è il derby tra Valle del Mela e Nuova Azzurra Fenice. La Pro Mende affronterà in trasferta il Belpasso, mentre la Gescal farà visita al Catania San Pio X.