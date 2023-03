Galati Mamertino – La Mamertina ha superato in casa 3-1 il Tusa, nella quattordicesima giornata del Campionato di Terza Categoria Girone Unico di Barcellona Pozzo di Gotto.

La formazione di Galati Mamertino ha avuto la meglio sugli avversari, grazie alla doppietta di Manuel Spasaro, che sale a 15 reti stagionali, e al gol di Luigi Caminiti, alla decima marcatura personale; la Mamertina, con questo successo, rimane in solitaria al secondo posto con 30 punti, in attesa del recupero del match del Club Sportivo Oliveri contro il Castell’Umberto.

Parte subito in avanti la Mamertina e al 9′ il portiere ospite classe 65′ Culotta respinge un tiro cross di Spasaro. Al 17′ la squadra galatese va vicina al vantaggio con Caminiti, la cui conclusione da posizione favorevole finisce di poco a lato. Al 20′ si fa vedere in attacco il Tusa con Miceli, che viene anticipato dal portiere locale Sciortino. La Mamertina passa in vantaggio al 24′ con una girata volante di Caminiti, che supera l’incolpevole Culotta. Al 29′ clamorosa occasione per il pareggio sprecata dal Tusa; Miceli mette in mezzo per Ventimiglia, il quale spara oltre la traversa da due passi. Al 34′ riprende ad attaccare la Mamertina con uno scambio ravvicinato tra Caminiti e Spasaro; quest’ultimo poi conclude sull’esterno della rete.

In apertura di ripresa al 49′ arriva il raddoppio della Mamertina con un penalty di Spasaro; la massima punizione viene concessa dal direttore di gara Orecchia di Barcellona, per un fallo ai danni di Vilardo. Lo stesso Spasaro sigla il 3-0 e la sua doppietta personale al 54′, con un esterno all’incrocio dei pali che non lascia scampo a Culotta. La Mamertina si rende pericolosa anche al 60′, con un colpo di testa di Caminiti, e al 67′ con Ismaele Sgrò, il cui tiro dai 25 metri si perde oltre la traversa. Girandola di cambi nel finale da entrambe le parti e il Tusa segna il gol della bandiera con un subentrato; è Giuseppe Tudisca ad accorciare le distanze all’87’. La Mamertina colpisce una traversa con Caminiti e va vicina al poker con Cono Genova e Vilardo.

E’ stato, invece, rinviato a Domenica 12 Marzo alle ore 15:00 il match tra Pro Tonnarella e Mirto, per un lutto che ha colpito il mister del Tonnarella Pippo Squatrito; le due società di comune accordo hanno deciso per lo slittamento della gara.