La Nuova Igea Virtus pareggia a Mazzarrone e perde la vetta della classifica a beneficio del Siracusa che, di contro, archivia agevolmente la pratica Palazzolo. E si avvicina minaccioso anche il Taormina, vittorioso sull’Acicatena.

I giallorossi di Pasquale Ferrata erano andati addirittura in svantaggio al 65’ in virtù di una rete di Pandolfo. Il pari igeano è arrivato in pieno recupero con De Gaetano che consente così ai giallorossi di portare a casa quantomeno un punticino. Il Siracusa vince con le reti di Arquin, Ficarotta e Porcaro e si porta due punti sopra i barcellonesi. Al terzo posto il Taormina grazie a un gol dell’argentino Maxi Lucarelli.

Rischia grosso il Milazzo contro la Jonica. Al Salmeri ospiti in vantaggio al 34’ con Perez, il pari milazzese è firmato da Rando. Vittoria della Nebros che si impone a Comiso grazie a una rete di Sciotto al 60’. Per il RoccAcquedolcese, invece, sconfitta interna: passa il Modica con una rete di Sangare in avvio di gara.

Altri risultati: Leonzio – Santa Croce 1-1, Virtus Ispica – Real Siracusa 0-2