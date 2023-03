Barcellona Pozzo di Gotto piange Nino Cilona, scomparso a soli 42 anni a seguito dei traumi riportati dopo una brutta caduta.

Nino era stato trasportato ieri pomeriggio al Policlinico di Messina e qui era stato ricoverato. La notizia ha lasciato sconvolta l’intera comunità cittadina. Profondo dolore nella comunità salesiana, nella quale Nino era cresciuto. Era anche addetto all’omologazione dei campi sportivi come fiduciario della Figc. Nel periodo estivo, era sempre a bordo della sua amata Vespa.

I social sono già invasi da messaggi di dolore e cordoglio. Nino lascia la moglie che è in gravidanza da pochi mesi. Un dolore profondo, devastante, specie tra quanti hanno conosciuto la sua bella persona.

Su tutti il messaggio dell’Orsa Promosport: “Ci stringiamo al dolore della famiglia a cui porgiamo le condoglianze, per la prematura scomparsa del nostro amico, compagno di squadra e dirigente Nino Cilona. Sappi che sarai sempre ricordato e al nostro fianco, come lo sei sempre stato, per aiutarci e sostenerci!”.

Alla famiglia il cordoglio della redazione di 98zero