È sconvolta la comunità di Naso per la morte improvvisa di Antonio Portoghese, deceduto a soli cinquant’anni. La famiglia non si riesce a dare pace e adesso chiede che venga accertata la verità su quanto accaduto nella gestione sanitaria del proprio caro.

Antonio si era recato al Policlinico, accompagnato dalla moglie, per effettuare una coronarografia. Era il 18 febbraio. Successivamente, dalla struttura sanitaria di Viale Gazzi, è stato trasferito al Papardo in ambulanza e sotto scorta di un’auto della Polizia di Stato. Il 26 è deceduto nell’ospedale messinese della Zona Nord. Non è più tornato a casa. E proprio questo, per la famiglia, è difficile da accettare. Il fatto che Antonio sia uscito di casa per un semplice esame, sulle sue gambe, col suo solito sorriso, e non vi abbia fatto mai più ritorno. “Una semplice visita, non un’operazione”, sbotta il cognato Cono Scordino. “Una semplice visita, nel 2023”.

Ieri, al Papardo, è stato eseguito l’esame autoptico, dal professore Cristoforo Pomara e dal dottore Alessio Asmundo. La Procura di Messina, dove è stato aperto un fascicolo sulla triste vicenda, ha infatti incaricato un cardiologo e un medico legale per effettuare l’autopsia. Titolare del fascicolo è il sostituto procuratore Roberta La Speme. La famiglia è assistita dall’avvocato Carmelo Occhiuto.

Oggi pomeriggio, alle 16, parenti e amici daranno l’ultimo saluto ad Antonio Portoghese presso la chiesa della Madonna del buon Consiglio in località Madonnuzza – Cresta del Comune di Naso. Facile prevedere un commosso bagno di affetto per Antonio e i suoi familiari. L’uomo, che era originario dell’area trapanese, ma a Naso aveva messo in piedi la sua attività lavorativa e costruito la sua famiglia. Si era ben integrato nella comunità ed era stimato e benvoluto da tutti. Lo dimostrano i numerosissimi messaggi di affetto sui social, sentiti e non banali. E poi basta guardare il suo sorriso per ricordarlo in tutte le sue belle qualità.