A20, incidente sul viadotto Buzza: ferite due donne e una bambina

Non gravi le condizioni delle tre persone ferite, trasferite in ospedale per accertamenti. L’incidente si è verificato in direzione Palermo

- Redazione Nebrodi Tempo di lettura: 1 minuto

É di tre feriti non gravi, due donne e una bambina, il bilancio di un incidente stradale verificatosi stamattina sul viadotto Buzza, in direzione Palermo. Un’auto Mini, con a bordo cinque persone, si è schiantata contro la cuspide del guardrail, riportando ingentissimi danni nella parte anteriore del mezzo. Le tre ferite sono state trasferite per accertamenti presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Sant’Agata di Militello. Sul posto è intervenuta la Polstrada di Sant’Agata per i rilievi del caso e per regolare il traffico veicolare, influenzato anche dalle condizioni meteo avverse caratterizzate da pioggia e freddo. Leggi anche A20, auto si ribalta tra Rocca di Capri Leone e Brolo – FOTO A20, camion ribaltato nei pressi del casello di Villafranca

Vuoi rimanere aggiornato? Iscriviti al canale Telegram