Un pullman di turisti, provenienti da Palermo, è precipitato in una scarpata in località Limari del Comune di Sinagra.

Secondo le prime indiscrezioni, il fatto è avvenuto intorno alle 11.30 di questa mattina, il pullman carico di turisti è rimasto incastrato nell’ effettuare una manovra nella stretta strada. Per questo motivo molti passeggeri sono stati fatti scendere ma qualcuno è rimasto dentro il mezzo. Per cause in corso di accertamento il pullman è comunque finito dentro la scarpata con almeno quattro persone a bordo.

L’incidente è avvenuto in un tratto di strada dove insiste una curva a gomito.

Fortunatamente non ci sono feriti gravi. Sul posto i Carabinieri ed i Vigili del fuoco. I quattro feriti non destano preoccupazione. I turisti, nonostante l’immediata mobilitazione dell’intera comunità sinagrese che aveva offerto ospitalità e ristoro hanno deciso di ritornare in sede coordinandosi con il tour operator che aveva organizzato il viaggio.