Venetico – “Insieme contro le mafie. Capaci…di vincere” giunge al secondo appuntamento. Torna il progetto promosso dall’Istituto Comprensivo “Stefano D’Arrigo” di Venetico che ha come fine quello di educare alla buona condotta contro ogni tipo di mafia.

Protagonisti gli studenti del secondo anno della scuola secondaria di Primo Grado. Durante questo primo incontro gli studenti hanno incontrato il Capitano Nicola Bomba, Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Milazzo e l’Appuntato Scelto QS Carlo Vespasiano. L’incontro ha avuto inizio con i saluti istituzionali della carismatica Dirigente Scolastica Dott.ssa Laura Aliberti alla platea presente, che ha subito dopo proceduto a presentare i relatori della GdF, tanto attesi dagli studenti e che gli stessi hanno voluto accogliere con una toccante esibizione canora.

Tutti i relatori sono stati fatti accomodare inizialmente, prima dell’avvio dell’incontro-dibattito nelle prime file, cosi da poter assistere a un’interpretazione in parte cantata e in parte recitata del brano “I cento Passi”, con lo sfondo video che scorreva alle spalle dei ragazzi perfettamente in tema realizzato da una studentessa della classe 2B.

A seguire il Capitano Nicola Bomba ha presentato il proprio reparto, soffermandosi inizialmente sulla storia della Caserma della GdF di Milazzo e sui reparti operanti sul nostro territorio, per poi proseguire con un excursus sulla Guardia di Finanza e sui reati sui quali opera. Un ampio spazio è stato dedicato alla droga e al riciclaggio.

È stato sicuramente un incontro molto produttivo che è terminato con la donazione di una riproduzione dell’Araldico della Guardia di Finanza realizzato da una ragazza della classe 2A del plesso di Venetico e di un omaggio floreale davanti allo striscione realizzato da tre ragazze della classe 2A del plesso di Venetico, dove capeggiano le seguenti parole: “La mafia uccide, il sapere salva! Noi vogliamo essere cittadini consapevoli!”.

Infine gli alunni della scuola secondaria hanno nuovamente cantato la canzone “I cento Passi” e doverosamente si è proceduto a ricordare il meticoloso lavoro dei video-maker e degli steward, facenti parte del corpo studentesco, oltre che la preziosa collaborazione dei docenti che con devozione hanno lavorato e curato la parte musicale, artistica e organizzativa della manifestazione.

Il progetto costituisce una base preziosa per motivare alla legalità, nasce dalla volontà della Dirigente Scolastica, dott.ssa Laura Aliberti, della sua collaboratrice Prof.ssa Daniela Russo, dei Referenti del Progetto, Prof. Domenico Pettineo e Prof.ssa Angela Maria Arco di sensibilizzare le nuove generazioni alla cultura del giusto, nell’ottica di una generazione che poggi le basi su fondamenta solide e ligie.