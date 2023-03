Venetico – No alla guerra. È questo il secco e fermo messaggio della Lute di Venetico che nei scorsi giorni ha dedicato un intero pomeriggio a parlare dell’importanza della pace.

Momenti di commozione, cartoline della pace, pensieri personali con nastri colorati sono stati i segni di pace dei presenti che la Lute di Venetico ha utilizzato.

Ad organizzare la manifestazione il laboratorio teatrale guidato da Nino Briguglio con la collaborazione di altre discipline in un discorso pluridisciplinare.

Fra musiche e video esplicativi si sono succedute le poesie recitate dai corsisti aspiranti attori: Katia Boccaccio, Nino Calderone, Cettina Costa, Cettina Ruggeri, Nino Giorgianni, Pino Mineo, Tania Guido, Maria Grazia Ilacqua, Flavia Rizzo, Giovanna Mento, Rosella Sfameni, Cetti Perrone. Quest’ultima, docente presso il liceo scientifico G.Galilei , poetessa pluripremiata, ha recitato una sua poesia emozionante e coinvolgente.

In nome della libertà individuale e del rifiuto della guerra sanciti dalla Costituzione italiana, corso tenuto da Anna Sciotto, si snodano altre letture offerte dai vari corsi fra cui la lettura in francese a cura di Luciano signorino con la docente Mary di Mento che grida e afferma “Je n’aime pas la guerre” Non mi piace la guerra.

Eloquente conclusione con La lingua dei segni, corso guidato da Silvia Villalba che con la gestualità di Giovanna Mento ha raccontato il contenuto di Blowin in the Wind di Bob Dylan che nel 1963 mise in evidenza gli orrori della guerra in seguito alla campagna militare degli Stati Uniti contro il Vietnam.