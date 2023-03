C’è un’indagine aperta dalla Procura di Messina per fare luce sulla morte di un 50enne di Naso.

Antonino Portoghese, questo il nome della vittima, era originario del trapanese, ma da anni viveva a Naso, dove era titolare di un autonoleggio. Sulla morte del 50enne adesso indaga la Procura di Messina che ha sequestrato la salma e disposto l’esame medico legale.

Come ricostruito dai familiari nella denuncia, Portoghese si era recato al Policlinico di Messina il 18 febbraio scorso per essere sottoposto ad una coronorografia. Ma lo stesso pomeriggio dell’esame era stato trasferito al Papardo, dove è morto il 26 febbraio. Titolare del fascicolo è il sostituto procuratore Roberta La Speme che ha incarico un medico legale e un cardiologo di effettuare l’autopsia ed seguire sulla salma tutti gli esami necessari per stabilire cosa abbia causato la sua morte.

Domani a Naso si svolgeranno i funerali dell’uomo.