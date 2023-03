Capri Leone – Da qualche giorno sull’App del Comune di Capri Leone è stata inserita la sezione Lavoro & Giovani – Un’opportunità per il futuro, con un nuovo servizio digitale rivolto sia ai giovani che a tutti coloro che sono in cerca di occupazione.

Si tratta di un servizio, in cui domanda e offerta si incontrano: uno spazio virtuale in cui sarà possibile inserire gli annunci di lavoro. Le attività commerciali o le imprese potranno inserire gli annunci, indicando i profili ricercati, e i lavoratori potranno aggiungere i propri annunci, elencando le proprie competenze.

Inoltre la piattaforma permetterà la consultazione delle varie offerte di lavoro presenti in rete; la nuova funzionalità Lavoro & Giovani può essere raggiungibile anche al seguente link: https://caprileone.comune.digital/lavoro-giovani. Per info e chiarimenti si potranno contattare in privato i numeri degli uffici comunali.