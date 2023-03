Il Palermo deve accontentarsi del pari all’Arena Garibaldi di Pisa, dove rimedia il quarto pareggio consecutivo. Finisce 1-1 con i rosanero raggiunti a quattro minuti dalla fine del match.

Restano i rimpianti per il calcio di rigore fallito da Brunori nella prima frazione di gioco, il quarto in questa stagione. Gli uomini di Corini sprecano la prima occasione per andare in vantaggio al 32’ a seguito del penalty concesso per fallo su Di Mariano, ma Brunori si fa ipnotizzare da Nicolas e calcia centralmente.

Il vantaggio arriva però al 38’ con Verre che serve Di Mariano che realizza con un perfetto pallonetto. I rosanero vanno al riposo in vantaggio a cominciano la ripresa con grande piglio. Il punteggio non cambia fino al minuto 86, quando Sibilli con un forte mancino manda il pallone sotto l’incrocio dei pali. Finisce 1-1 dopo sette minuti di recupero. FOTO: Facebook Palermo FC by Tullio Puglia