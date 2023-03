Galati Mamertino – Pareggio prezioso 1-1 per il Città di Galati in trasferta contro il Monforte San Giorgio, nell’incontro disputatosi al Comunale “Mariano Donia” e valido per la ventiduesima giornata del Campionato di Prima Categoria Girone D.

La formazione galatese, con mister Calogero Vicario ancora in tribuna per via della squalifica, ha ottenuto un importante risultato in chiave playoff su un terreno di gioco, reso molto pesante da un forte temporale; il Città di Galati rimane in terza posizione in classifica con 42 punti, in attesa dei match che verranno giocati domani.

La prima azione pericolosa dell’incontro arriva per il Monforte San Giorgio all’8′, quando il centrocampista Basile manda a lato da due passi. Al 19′ il direttore di gara Naselli di Catania decreta un calcio di rigore per il Città di Galati, per un fallo ai danni di Eric Campisi. Dal dischetto si presenta Antonino Frisenda, il quale sbaglia il penalty venendo beffato da una doppia carambola sui due pali, con la sfera che poi viene bloccata a terra dal portiere locale Trimarchi. Il Monforte San Giorgio ci prova al 25′ con Lisa, con un tiro che finisce di poco a lato. Il Città di Galati va vicino al vantaggio al 29′ con il difensore Matteo Serio, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo non trova la via della rete. Il Monforte San Giorgio va avanti al 31′ col bomber Paolo Cannuni, che sotto misura è più veloce di tutti, su una punizione dalla trequarti, e batte l’incolpevole estremo difensore ospite De Francesco. Lo stesso Cannuni al 39′ si libera al limite dell’area, ma la sua conclusione viene bloccata a terra da De Francesco. Al 41′ arriva il pareggio del Città di Galati con Frisenda, che si riscatta dopo il rigore sbagliato e sigla l’1-1 con una gran conclusione all’incrocio dei pali.

Dopo 15 secondi dall’inizio della ripresa il Città di Galati sfiora il vantaggio con Frisenda, con un tiro dal vertice destro dell’area che viene deviato in corner da un difensore avversario. Sugli sviluppi del calcio d’angolo successivo, battuto da Francesco Parafioriti, stacco di testa imperioso di Matteo Serio che si perde di poco sul fondo. Al 65′ ci prova anche l’attaccante Pidalà, che su cross di Parafioriti calcia oltre la traversa. Gli ultimi minuti vengono resi ancora più difficili dalle condizioni del campo, con una pioggia incessante che ha reso complicato il normale sviluppo della gara.