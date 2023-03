Società di Costruzioni operante nel settore civile, turistico ricettivo con sede a Capo d’Orlando ricerca personale tecnico per la gestione di cantieri e progetti di sviluppo e manutenzione.

Si richiede buona conoscenza dei mezzi informatici, in particolare di Autocad, possesso di patente B e propensione al lavoro in team.

I curriculum devono riportare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 – GPPR e saranno utilizzati esclusivamente per la selezione in corso.

L’offerta di lavoro si intende riferita ad entrambe i sessi secondo il disposto delle leggi 903/77 e 125/91”

Inviare CV a job@costadorlando.com