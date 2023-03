Riparte da zero con nuovi giudici e giurati il processo sul cosiddetto “untore”. Un nuovo processo dopo l’annullamento del primo sancito dalla Corte d’Appello, poiché è stato fatto rilevare che in primo grado alcuni giurati avevano superato i 65 anni d’età.

Un vizio che ha di fatto spazzato la condanna a 22 anni di carcere, per omicidio volontario, decisa in primo grado, del 58enne Luigi De Domenico, riconosciuto dai giudici colpevole di avere causato la morte della compagna, l’avvocata messinese 45enne che, nel luglio del 2017, morì di Aids tra atroci sofferenze, perché le nascose al sua sieropositività.

I medici non capirono la sua malattia, venne curata non per Hiv e alla fine morì. Davanti alla corte d’assise presieduta dal giudice Letteria Silipigni, a latere c’è il collega Domenico Armaleo, si è instaurato il nuovo processo che vede nuovi giurati, che il caso ha voluto siano tutte donne. L’accusa è sempre rappresentata dal pm Roberto Conte.

A difendere De Domenico è l’avvocato Carlo Autru Ryolo, che potrebbe avanzare richiesta di spostare il processo in un’altra città, avanzando un sospetto “condizionamento ambientale”. Ad assistere la parte civile, i familiari dell’avvocata morta di Aids, ci sono invece gli avvocati Bonni Candido ed Elena Montalbano.