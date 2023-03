Presso l’aula consiliare del comune di Raccuja, nei giorni scorsi, si è svolta l’iniziativa “un albero per il futuro”, promossa dal Ministero per la Transizione Ecologica e dal comune nebroideo.

All’iniziativa, hanno preso parte anche il Tenente Colonnello Giuseppe Micalizzi, Comandante del Raggruppamento Carabinieri Biodiversirtà di Reggio Calabria e gli alunni delle scuole, presenti nel comune messinese.

Durante l’incontro, il Tenente Colonnello Micalizzi, ha spiegato loro il progetto, invitandoli a prendersi cura delle piante che sono state messe a dimora, evidenziandone la funzione importante che essi assolvono riducendo il contenuto delle emissioni di CO2. Inoltre, l’alto funzionario dei Carabinieri, ha dedicato parte del tempo a disposizione, nel sensibilizzare i ragazzi al rispetto della legalità, partendo dalla figura del giudice Giovanni Falcone ucciso dalla mafia nel 1992.

In totale, sono stati piantati sei alberi, di cui uno, è un esemplare proveniente dalla messa a dimora di una talea dell’Albero di Falcone, collocato nella stessa aiuola che ospita già quello in memoria del giornalista Peppino Impastato, ucciso anche lui dalla mafia nel 1978.

“Siamo molto soddisfatti di questa iniziativa che abbiamo fortemente voluto –ha detto il vice sindaco di Raccuja Massimo Giambrone-, la quale si va a incardinare in un percorso intrapreso con l’istituzione scolastica e che ci ha già visto presenti in eventi come la Festa dell’Albero e Puliamo il Mondo. Un ringraziamento sentito va al Tenente Colonnello Giuseppe Micalizzi per la sua sensibilità e per l’impegno profuso del suo reparto, nella tutela e difesa dell’ambiente, alla Dirigente Scolastica Professoressa Maria Miceli, al corpo insegnante per la loro disponibilità, al Maresciallo Alberto Fileti e ai ragazzi che si sono dimostrati attenti e sensibili alla tematica”.

Il progetto, che è iniziato nel luglio del 2020 e terminerà a fine giugno 2025, si prefigge l’obiettivo ambizioso della messa a dimora di 500 milioni di alberi in Europa, per contrastare gli impatti del cambiamento climatico.