E’ stato domato l’incendio scoppiato ieri sera in una palazzina a Mili San Pietro.

I Vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte per domare le fiamme che avevano avvolto un’intera palazzina in fase di ristrutturazione nella borgata messinese.

Il fuoco è stato spento e, al momento, sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area.