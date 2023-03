Messina – Tanta paura a Mili San Pietro per un incendio che sta interessando una palazzina di quattro piani.

Il bagliore del fuoco ha attratto subito l’attenzione. Le fiamme, in breve tempo, si sono propagate in tutta la struttura, disabitata e si sono estese anche a un edificio vicino, in fase di ristrutturazione. Anche questa struttura non era abitata. Distrutto il materiale edilizio che era stato lasciato nelle strutture.

Sul posto i Vigili del Fuoco stanno lottando contro le fiamme per averne ragione. Ma probabilmente servirà un’intera nottata per domare il rogo sulle cui cause indagano i Carabinieri della Compagnia Messina Sud.