Un fulmine a ciel sereno. Così Piera Maggio ha definito la notizia appresa durante la trasmissione Quarto Grado in onda su Rete Quattro.

I Carabinieri hanno trovato in un campo rom di Roma una ragazza bosniaca di 20 anni alla quale è stato prelevato il Dna poiché si ritiene possa trattarsi della piccola Denise Pipitone, scomparsa da Mazara del Vallo l’1 settembre 2004. La notizia ha sorpreso tutti, in primis Piera e Pietro, i genitori di Denise.

La donna, sconvolta, ha affidato le sue emozioni a un post su Facebook non nascondendo la sua amarezza per avere appreso la notizia in queste modalità: “Al solito ci arrivano notizie come fulmini a ciel sereno. Che dire, rimaniamo in attesa. Siamo stati informati questa sera per mezzo dei vari messaggi che ci sono pervenuti. Non eravamo a conoscenza di nulla. Rimaniamo in attesa di eventuali notizie concrete, sempre con i piedi a terra. Non possiamo permetterci illusioni dolorose“.