Da domani, 4 marzo e per i prossimi sabato, il mercato cittadino che si svolgeva sinora in via Torre Fortunato, nella frazione di Case Nuove Russo, sarà attivo al centro della città.

Sono più di 40 le attività commerciali che prenderanno parte al mercato pattese. Finalmente, l’operazione voluta dai commercianti che prendono parte al mercato pattese e, fortemente spinta dal vice sindaco Eliana Raffa, è stata compiuta.

Dopo l’ordinanza da parte del comando dei Vigili Urbani, nei giorni scorsi il personale del comune ha predisposto l’apposita segnaletica, transenne e apportate le dovute modifiche alla viabilità.

Nei sabato, eccetto per quelli festivi, è stata disposta la chiusura al transito e alla sosta (con rimozione coattiva), della piazza Mario Sciacca, Largo dei Normanni, piazza Cicerone e del lato ovest di piazza Guglielmo Marconi, dalle ore 6 alle ore 14. In concomitanza, all’incrocio della via Mazzini con la via Lionti. In quest’ultima, è stata disposta la direzione obbligatoria ed è consentito l’accesso diretto da via Trieste a via Nicolò Gatto Ceraolo.

Per i fruitori del mercato e delle attività commerciali presenti nelle vie interessate, potranno parcheggiare i propri mezzi, nelle vicine vie Mazzini, Fontanelle, Gorizia, Cattaneo compreso il parcheggio adiacente l’ex Palazzetto dello sport, Sant’Antonino, Alcide De Gasperi, Piazza Sturzo, Piazza Niosi, XX Settembre, Piazza XXV Aprile.

Inoltre, il Parco Robinson, che si trova nei pressi di piazza Marconi, resterà aperto per consentire di poter utilizzare i bagni pubblici presenti. Infine, il vice sindaco Eliana Raffa, sta lavorando per finalizzare l’istituzione di un servizio navetta tra il centro e il parcheggio di via Sant’Antonino, il quale rappresenterà come valvola di sfogo per i fruitori del mercato cittadino.