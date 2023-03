Un’auto è uscita di strada, ribaltandosi. É successo nel pomeriggio lungo l’Autostrada A20 Palermo – Messina, tra gli svincoli di Rocca di Capri Leone e Brolo.

Per fortuna, il conducente non ha riportato conseguenze, riuscendo a uscire dall’auto in maniera autonoma. Il mezzo si è ribaltato sopra il Guard Rail. La squadra dei Vigili del Fuoco intervenuta sul posto ha messo in sicurezza il mezzo coinvolto che successivamente è stato recuperato con l’intervento del soccorso stradale.