Terme Vigliatore – Segnalata fuga di gas, intervengono i Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco in Via I maggio per verificare la situazione e mettere eventualmente in sicurezza l'area

- Benedetto Orti Tullo Tempo di lettura: 1 minuto

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Milazzo in Via I Maggio a Terme Vigliatore, dove è stata segnalata una possibile fuga di gas. Secondo quanto riferito da una persona del posto, già l’odore di gas si percepiva nitidamente intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio l’intensità dell’odore sarebbe aumentata al punto da indurre a chiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco per individuare la possibile fuga di gas. Al momento dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, l’odore si percepiva nitidamente nella zona interessata dalla segnalazione. Pertanto sono state avviate tutte le verifiche necessarie per individuare l’eventuale perdita e mettere in sicurezza l’area nella quale insistono, oltre a civili abitazioni, anche alcune attività commerciali. Leggi anche A20, auto si ribalta tra Rocca di Capri Leone e Brolo – FOTO Marta Merlino è fuori pericolo. Uscita dalla terapia intensiva

Vuoi rimanere aggiornato? Iscriviti al canale Telegram