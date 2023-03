Una mattinata speciale per gli alunni delle scuole di Sinagra quella di oggi.

Il Dipartimento di Protezione Civile, i Rangers International, in collaborazione co L’Amministrazione Comunale, hanno svolto, stamattina, la prova di evacuazione nei plessi scolastici del Comune di Sinagra.

Hanno partecipato alla manifestazione la Croce Rossa, l’Arma dei Carabinieri, il Gruppo Volontari di Protezione Civile, i Rangers International e il Vice Preside Prof. Paolo Recupero.

Durante l’evento, denominato “La sicurezza inizia tra i banchi di scuola”, sono state mostrate agli alunni le modalità di spegnimento di un incendio, i mezzi e le attrezzature utilizzate e in chiusura è stata messa in atto la prova di evacuazione dei plessi interessati.

Non sono mancate anche le prove di rianimazione con le spiegazioni per il primo intervento spesso determinante per salvare vite umane.

L’interesse dei ragazzi è stato alto con l’attenzione che dimostrazioni del genere meritano per essere assimilate e comprese.