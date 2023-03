Si è accasciato mentre si trovava nel bagno della scuola, probabilmente a causa di un arresto cardiaco. I primi soccorsi sono stati prestati dagli insegnati di un tredicenne che hanno praticato il massaggio cardiaco sotto le direttive dei medici del 118. E’ successo in un Istituto Comprensivo di Santa Flavia, nel Palermitano.

Vicino alla scuola era di passaggio un’ambulanza, in servizio a Misilmeri che era reduce da un soccorso in quella zona. A bordo la dottoressa Anna Calcaterra che ha intubato il giovanissimo alunno, avviando tutte le operazioni per far ripartire il cuore anche con l’uso del defibrillatore. Dopo diverse manovre, il cuore ha ripreso a battere. Quindi il trasferimento presso l’Ospedale dei Bambini, dove il piccolo è ricoverato in Rianimazione con una prognosi riservata

Si sta cercando di comprendere cosa sia accaduto al ragazzino.