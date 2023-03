in Messina , Spettacoli

Messina – Tra lo stupore dei clienti, al supermercato entra Al Bano Carrisi – VIDEO

In Sicilia per promuovere i suoi vini. Bagno di affetto al Despar di Via Palermo

Non credevano ai loro occhi quando hanno visto Al Bano Carrisi varcare l'ingresso del supermercato dove vanno a fare la spesa i clienti del Despar di Via Palermo, a Messina. Arrivato in Sicilia per promuovere i vini delle sue cantine, ha fatto tappa a Catania e poi anche a Messina. I rumors sulla presenza del cantante erano cominciati a circolare nella tarda serata di ieri. Tra l'incredulità di molti, quelle che sembravano solo voci si sono confermate vere quando nel supermercato di Via Palermo ha fatto il suo ingresso Al Bano che festeggerà ottant'anni a breve. In tanti hanno approfittato per acquistare le bottiglie che poi il cantante salentino ha autografato.

