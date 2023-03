Longi – E’ stato proclamato il lutto cittadino nel Comune di Longi per la giornata di domani, Sabato 4 Marzo 2023, per lo svolgimento dei funerali di Antonio Araca, scomparso in un incidente stradale nei pressi di Contrada Passo Zita tra i paesi di Frazzanò e Longi.

La proclamazione del lutto cittadino sarà limitatamente all’orario di svolgimento dei funerali, che si terranno alle ore 15:00 presso la Chiesa S. Michele Arcangelo di Longi; la bandiera comunale sarà esposta a mezz’asta, all’esterno del Palazzo Comunale, come segno di lutto.

Inoltre è stata disposta la chiusura di tutti gli esercizi commerciali, delle imprese e delle attività artigianali, con l’abbassamento delle serrande, in concomitanza con l’orario di svolgimento dei funerali; è inoltre fatto divieto, nella suddetta fascia oraria e fino alle ore 17:00, di qualsiasi attività o comportamento in contrasto con il lutto cittadino.

La decisione del Sindaco Antonino Fabio di proclamare il lutto cittadino interpreta i sentimenti condivisi di tutta la cittadinanza e serve a offrire un segno tangibile della solidarietà della comunità di Longi, che ha manifestato profonda commozione e sentimenti di cordoglio per la tragicità dell’evento, che ha colpito Antonio Araca.