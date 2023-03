Mirto – Il Sindaco di Mirto Maurizio Zingales ha avvisato la popolazione che i cestini pubblici, dislocati in diverse vie del Comune, non saranno utilizzabili per la mancanza di senso civico di poche persone.

I cestini erano stati collocati a Mirto, nell’ambito della valorizzazione e della rifunzionalizzazione degli spazi pubblici presenti nel territorio urbano, per lo smaltimento differenziato di piccoli rifiuti (plastica, indifferenziato, carta e cartone); a distanza di un anno dalla propria collocazione i cestini sono stati coperti, in quanto non possono essere usati in condizioni di decoro urbano per l’intera collettività e di sicurezza igienico-sanitaria per gli operatori.

“Nonostante il Comune abbia ricevuto un importante attestato di merito per la virtuosità nella differenziazione dei rifiuti, – afferma il Sindaco Zingales – non si riesce a sensibilizzare quella parte di cittadinanza disattenta, per cui fino a nuova comunicazione si invitano tutti i cittadini a non utilizzare i cestini, collocati all’aperto”.