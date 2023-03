Ieri pomeriggio i tecnici dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Messina, guidati dall’ingegner Amante, hanno effettuato il sopralluogo per autorizzare i lavori di riparazione della profonda voragine che, più di un mese fa, era apparsa nel parcheggio interno del complesso di case popolari di Via Lucio Piccolo a Capo d’Orlando.

L’interessamento dell’Assessore al ramo Carmelo Galipò è stato determinante per la risoluzione della vicenda.

“Appena ho ricevuto la segnalazione, arrivata con colpevole ritardo, mi sono immediatamente messo in moto per cercare di risolvere la questione. Devo ringraziare l’Istituto Autonomo Case Popolari di Messina per l’immediato intervento dopo una prima interlocuzione. L’ingegnere Amante in pochi giorni si impegnato per arrivare ad una definitiva soluzione” ci ha dichiarato.

La mancanza di un amministratore di condominio nel complesso di case popolari interessato dal cedimento non ha consentito un immediato intervento per mancanza di segnalazione alle autorità competenti.

Sabato, al massimo lunedì prossimo, partiranno i lavori che saranno eseguiti dalla locale ditta Pintagro su incarico dell’IACP di Messina.