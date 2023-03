Il termine per regolarizzare la propria posizione con Amam è scaduto il 28 febbraio scorso. Dal 1 marzo sono scattate le prime riduzioni idriche.

Dieci le prime effettuate dai tecnici dell’azienda di viale Giostra e altre seguiranno nelle prossime settimane. L’obiettivo del presidente Loredana Bonasera è chiaro: “Nessuno si senta punito, ma la nostra azione deve proseguire ed è finalizzata a garantire un servizio migliore alla città”. Delle dieci utenze interessate dalla riduzione idriche attuate, otto hanno provveduto a regolarizzare la posizione debitoria.

“Per venire incontro ai morosi, abbiamo prorogato al 28 febbraio scorso il termine di regolarizzazione delle posizioni debitorie, anche attraverso modalità di rateizzazione secondo quanto previsto da AMAM – prosegue Bonasera-. Sono stati aperti nuovi sportelli, anche decentrati, il nostro portale è stato implementato ed è stato modificato l’art. 4 bis del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, secondo il quale all’interno di un condominio è possibile richiedere il contratto singolo. Nonostante queste forme di incentivazione, il 50 per cento di coloro che a dicembre hanno ricevuto le diffide di pagamento, non hanno risposto per mettersi in regola”.

Alla conferenza stampa per illustrare i prossimi passi dell’Amam era presente anche il sindaco Federico Basile, il direttore generale Salvo Puccio e i componenti il CdA Alessandra Franza e Adriano Grassi, oltre al responsabile dell’Area clienti Francesco Cardile. “Amam – ha spiegato il Sindaco Basile – opera come tutte le altre aziende che devono recuperare un credito, dopo avere provveduto alla fornitura di un servizio pubblico essenziale, cui non è seguito il pagamento di un corrispettivo. Quella in corso è quindi una normalissima azione di recupero, com’è logico che sia, senza creare allarmismi o preoccupazioni. Vale sempre, in questo caso più che mai, il concetto di ‘pagare tutti, per pagare meno’.

Siamo certi che i morosi, prima delle nuove riduzioni di fornitura d’acqua, procederanno ai pagamenti dovuti, anche attraverso forme di rateizzazione. L’Amam è e rimane sempre dalla parte del cittadino; durante la pandemia è stata vicina al settore del commercio e anche questa volta ha previsto una serie di iniziative nell’azione di recupero della morosità, per venire incontro alle esigenze della collettività. Il pagamento dei consumi idrici, però, lo ribadisco ancora una volta, è un atto dovuto, di cui ciascun cittadino deve farsi carico, affinché Amam possa procedere anche a nuove forme di investimento per un servizio sempre più efficiente e moderno”.