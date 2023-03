Patti – Il regolamento che definisce l’attività della Consulta giovanile è stato modificato “al fine di favorire un ampliamento della partecipazione all’attività dell’amministrazione dei soggetti della società civile”.

Rivedere alcuni punti è stato inteso come necessario per consentire un lavoro più fluido dell’organo consultivo e propositivo permanente dell’Amministrazione e del civico consesso, espressione democratica e strumento di partecipazione dei giovani alle scelte politiche sulle tematiche attinenti al mondo giovanile. Nello specifico, è stata semplificata la procedura di adesione eliminando la necessità di emanare periodicamente appositi bandi e consentendo a chiunque voglia iscriversi, fra i 14 e i 30 anni, di farlo a mezzo richiesta scritta indirizzata al sindaco, oltre che al presidente della Consulta.

Ma il punto di modifica maggiormente rilevante consiste nell’eliminazione del requisito di residenza locale. Aver ammesso la possibilità di partecipare da remoto in collegamento audio/video e di svolgere le riunioni in videoconferenza consentirà ai giovani che ne abbiano desiderio – “anche se non residenti nel comune di Patti” – di attivarsi per il territorio pattese.

«Rimuovere questo vincolo, consentirà di non chiudere le porte ai ragazzi e alle ragazze del comprensorio, seppur di Comune diverso che, di fatto, fanno già parte della Consulta giovanile pattese – spiega il presidente Mattia Melita. Oltretutto, molti sono studenti universitari e ciò permetterà anche a chi abita fuori per ragioni di studio di mantenere un ruolo di appartenenza». Del resto, seppur a distanza, molti hanno già contribuito alla realizzazione di alcune idee come quella dello scorso mese di novembre che, coinvolgendo le attività commerciali pattesi, ha fatto sì che in calce agli scontrini venisse apposta la dicitura: “Se sei vittima di violenza o stalking chiama il 1522”.

I confini territoriali, poi, diventano ancor più effimeri se relativi ai Comuni vicini considerato che, come evidenziato dal presidente Melita, alcuni componenti della Consulta giovanile pattese, pur risultando residenti a Gioiosa Marea e Sant’Agata di Militello, per ragioni sociali gravitano proprio sul territorio pattese. Definiti questi punti fondamentali, anticipa ancora Melita, nella prossima riunione cominceremo a valutare il progetto di un eventuale festival musicale con artisti emergenti locali.