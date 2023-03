A20, camion ribaltato nei pressi del casello di Villafranca

L’incidente è avvenuto in direzione Messina, non ci sarebbero conseguenze per il conducente. Rallentamenti al traffico

- Redazione Messina Tempo di lettura: 1 minuto

Un camion si è ribaltato a circa tre chilometri dal casello di Villafranca Tirrena nella direzione di marcia Messina – Palermo, più o meno nei pressi del viadotto Tarantonio. Secondo quanto si apprende, non ci sarebbero conseguenze per il conducente mezzo. Soltanto comprensibili rallentamenti al traffico veicolare. Sul posto personale della Polizia Stradale della Sottosezione Messina Boccetta e di Autostrade Siciliane.

