Rometta – Il Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Rometta, Ing. Nicola Cannata, interviene sulla questione relativa all’illuminazione del Ponte Don Pino Puglisi, ovvero il ponte di collegamento tra Rometta e Spadafora. L’Ing. Cannata, avendo da vicino seguito tutta la vicenda, vuole esporre, carte alla mano, la verità dei fatti. Una lunga nota la sua, nella quale snocciola i punti salienti della vicenda.

L’INIZIO DELL’INTERLOCUZIONE TRA I COMUNI

Sono gli anni a cavallo tra il 2020 e il 2021 quando avvengono due incontri tra i Comuni di Rometta e Spadafora, ed in particolare tra i responsabili degli uffici tecnici. Incontri proposti su iniziativa del comune di Rometta e nel “corso dei quali si erano concordate modalità e procedure tecnico-amministrative atte alla realizzazione dell’illuminazione del suddetto ponte ricadente nel territorio di entrambi i comuni, facendosi portavoce presso le rispettive amministrazioni comunali. Si apprendeva quindi, da successivi incontri, che la Sindaca di Spadafora avesse accolto favorevolmente l’invito avanzato dal Comune di Rometta.” Dopo tali incontri, Cannata racconta che il comune di Rometta ha sollecitato il Sindaco di Spadafora a manifestare la disponibilità a dare copertura finanziaria per l’illuminazione della parte di ponte relativa al suo comune “senza però ottenere alcun riscontro.”

NOTA DEL 15 MARZO 2022

Siamo al 15 marzo 2022. Con una nota, esattamente la n. 4328, firmata dallo stesso ing. Cannata e dal Sindaco Merlino, i due “facendo seguito agli incontri intercorsi con codesto comune e tenuto conto dei contenuti degli stessi, che con la presente si reiterano“, chiedevano che “vogliano le SS.LL. comunicare agli scriventi lo stato della procedura concernente la parte di interesse di codesto comune, al fine di conseguire quanto prima l’obiettivo congiunto dell’illuminazione del ponte di collegamento fra i due comuni“. Con la stessa nota, inoltre, si rappresentava “la massima disponibilità, anche in termini di collaborazione, a che detta procedura sia attivata da codesto comune, con la preliminare predisposizione della necessaria convenzione”. Oltretutto Cannata sottolinea che in quella nota precisava che “in alternativa sarà questo comune ad attivare le procedure sempre, comunque, previa approvazione e sottoscrizione della suddetta convenzione“. Difatti il riferimento era ai cittadini che sempre più pressantemente chiedevano una “soluzione del problema, anche in termini di sicurezza” e quindi da qui l’invito “a dare concreto riscontro in tempi ragionevolmente brevi.” Nella nota di oggi il Responsabile dell’Ufficio tecnico chiosa di come questa nota “veniva letteralmente ignorata da comune di Spadafora.”

MAGGIO -GIUGNO 2022

Ecco quindi che arriviamo al 5 maggio 2022, quando con prot. n. 7255, “si sollecitava nuovamente il comune di Spadafora rappresentando la necessità e l’urgenza di conoscere le determinazioni di codesto comune, stante le continue e pressanti richieste dell’utenza cui questo comune vuole dare concreta risposta.” Quest’ultima nota è stata riscontrata dal comune di Spadafora con la nota del 30 maggio 2022, nella quale ha fatto richiesta del computo metrico al fine di effettuare le opportune valutazioni. In questa nota Tania Venuto solleva una serie di questioni alle quali il Comune di Rometta ha risposto con la nota datata 13 giugno 2022, prot. n. 9373. Con quest’ultima, specifica l’ingegnere Cannata con carte alla mano, è stato trasmesso il computo metrico. Il Responsabile dell’UT specifica anche come siano state “riportate esclusivamente voci derivanti dal prezziario regionale all’epoca vigente e non anche da analisi prezzi, per cui non si comprende quanto asserito ‘da indagine di mercato…emerge che la spesa per l’intervento è nettamente inferiore,’ a meno che alcuni materiali non siano già in possesso dello stesso Comune che, con appositi analisi prezzi abbia provveduto a stralciare dalle specifiche voci la relativa fornitura inserendo la sola messa in opera”. Oltretutto, sempre nella nota del 13 giugno ha avvertito “il comune di Spadafora che trascorso infruttuosamente il termine di gg 20 dalla data della presente, questo comune procederà, indipendentemente da qualsiasi accordo, ad effettuare quanto di pertinenza nel proprio territorio”.

Ecco quindi che, non avendo il Comune di Rometta ricevuto riscontro da parte del Comune di Spadafora, “su invito del sindaco di Rometta, nel mese di dicembre dell’anno 2022, quindi dopo sei mesi (e ben oltre gli intimati 20 gg) disponeva la redazione del progetto per la realizzazione dell’illuminazione del ponte nella parte ricadente nel territorio di Rometta e, quindi, tutta la prevista procedura per addivenire alla realizzazione dei lavori volti dell’illuminazione del ponte. Lavori che avranno inizio in data 13 marzo 2023.”

La nostra testata giornalistica, che intende seguire la vicenda a beneficio degli utenti delle due comunità, rimane a disposizione delle parti per eventuali dichiarazioni sulla questione.