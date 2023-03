E’ stata una giornata importante, quella di ieri, per il destino del “Cutroni Zodda” che adesso non sarà più Covid Hospital. Almeno nelle intenzioni che adesso dovranno essere attuate per soddisfare le esigenze di un comprensorio di quasi 100.000 utenti e per alleviare la pressione sul Pronto Soccorso di Milazzo, dove purtroppo le condizioni di disagio per l’utenza e lo stress per il personale medico e sanitario non sono certo un mistero. Inutile, del resto, nascondere il sole con la rete, per usare un antico adagio.

Nella partita per il Cutroni Zodda, ormai da tempo, è impegnato un comitato civico composto da società civile e da un ampio novero di associazioni e rappresentanze sindacali. Ieri, ricevuto in Commissione Sanità con la presenza dell’avvocato Rino Nania e del dottor Nunziante Rosania, il Comitato ha esposto “la profonda preoccupazione di un’intera comunità circa il futuro del nosocomio”. Un riferimento alla grandissima e partecipata manifestazione di protesta del 2 dicembre scorso che “ha conferito piena evidenza all’esasperazione dei cittadini”.

LA TRASFORMAZIONE IN COVID HOSPITAL NELLA PANDEMIA

Per il Comitato Civico la conversione dell’intera struttura ospedaliera in Covid Hospital ha rappresentato “una misura che, concepita con siffatte modalità, ha costituito un’intollerabile penalizzazione per l’utenza del territorio ed un oggettivo impoverimento, quali-quantitativo, delle professionalità presenti nello (una volta “glorioso”!) ospedale civile “Cutroni-Zodda”.

LE RICHIESTE DEL COMITATO CIVICO

A Palazzo dei Normanni il Comitato Civico ha portato in Commissione Sanità le sue richieste. Su tutte quella di “riaffermare, con la necessaria risolutezza, la volontà condivisa di pervenire all’istituzione di un Ospedale di Base efficiente, capace di erogare servizi medico-chirurgici efficaci e congrui con i bisogni di salvaguardia del diritto alla salut” in un distretto sanitario i cui abitanti superano il numero di 90.000 (numero che, per altro, conosce un sensibile incremento nei mesi estivi!)”.

I rappresentanti del Comitato hanno ribadito che il Cutroni Zodda, come ospedale di base, “rientra a pieno titolo nel “Piano Regionale Sanitario”, e quindi nella “rete ospedaliera” configurata (decreto assessoriale n° 22/2019 dell’11/1/2019, recepito con delibera n° 338 del 13/02/2019 dal D.G. dell’ASP di Messina), con il contestuale relativo adeguamento sia sotto il profilo strutturale sia in termini di dotazione di unità operative specialistiche sia attraverso l’entrata in funzione degli irrinunciabili presidi vocati al pronto soccorso e alla gestione dell’emergenza-urgenza”.

E ADESSO RISCONTRI TANGIBILI IN TEMPI RAPIDI!

“Si attendono, così, per quanto esposto riscontri tangibili ed in tempi rapidi da parte di tutte le istituzioni coinvolte che devono fornire in termini contabili e organizzativi utili risorse per migliorare la sanità regionale in tutte le sue forme e branche, affinché i siciliani abbiano adeguata assistenza e cure efficaci per soddisfare il diritto alla salute. In questo senso vanno salvaguardati in termini di omogeneità territoriale sia per quanto concerne l’erogazione dei livelli essenziali di prestazioni sanitarie che dei livelli essenziali di assistenza, che possiedono normativamente piena copertura costituzionale”. Così si chiude il documento del comitato per la difesa dell’Ospedale Cutroni – Zodda di Barcellona P.G. e tutte le associazioni aderenti all’iniziativa di mobilitazione. Dopo il momento del confronto, adesso è il momento di far ripartire il Cutroni Zodda.