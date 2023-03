Lipari – Si è concluso sul risultato di 1-1 l’incontro tra Lipari e ORSA Promosport Barcellona, svoltosi oggi pomeriggio al Comunale “Franchino Monteleone” e valido per il recupero della ventunesima giornata del Campionato di Prima Categoria Girone D.

Dunque è finito in parità lo scontro playoff, tra le due compagini, con il Lipari che rimane al quinto posto con 32 punti e l’ORSA (nella foto il match vinto contro il Città di Galati) che si trova una posizione sotto con 31 punti. La prima frazione di gioco si è chiusa in parità, mentre nella ripresa gli eoliani sono passati in vantaggio al 50′ con la rete di Nicholas Cincotta e l’ORSA ha ottenuto il pareggio al 74′ con il gol di Carlo Materia, alla sua nona marcatura stagionale.

Il match doveva essere disputato Domenica 26 Febbraio, ma era stato rinviato a causa delle avverse condizioni metereologiche, che non avevano permesso alla squadra barcellonese di raggiungere Lipari. Nel prossimo turno il Lipari affronterà in trasferta il Comprensorio del Tindari, mentre l’ORSA Promosport ospiterà tra le mura amiche il Sinagra, reduce dal pirotecnico pareggio 3-3 contro la quarta forza del torneo Stefano Catania.

A guidare la classifica attualmente è l’Aquila Bafia, che mantiene 2 lunghezze di vantaggio sulla Nuova Rinascita Patti (48 punti contro 46). In terza posizione, invece, rimane con 41 punti il Città di Galati, dopo la vittoria in pieno recupero 3-2 contro il Comprensorio del Tindari. Nel weekend tra il 4 e il 5 Marzo l’Aquila farà visita al Torregrotta, la Nuova Rinascita Patti giocherà in trasferta contro la Folgore Milazzo, mentre il Città di Galati affronterà il Monforte San Giorgio.