C’è purtroppo una vittima a due settimane dal terribile incidente verificatosi sulla A18 nel tratto tra Giarre e Fiumefreddo, dove due tir entrarono in collisione lo scorso 16 febbraio. Si è spento a 33 anni il conducente di uno dei due mezzi, il 33enne Vincenzo Catanese, di Ramacca. Era alla guida del mezzo pesante che trasportava cassette di frutta. Il camion ha invaso la corsia opposta dell’autostrada, impattando con un altro mezzo pesante che trasportava olio esausto. L’uomo lascia la moglie e un figlio. In queste due settimane, i medici del Cannizzaro di Catania, dove l’uomo era giunto in elisoccorso, non sono riusciti purtroppo a salvargli la vita. “Sono amareggiato e addolorato – dichiara il sindaco Nunzio Vitale – per la perdita di questo ragazzo, che ha perso la vita peraltro mentre spendeva le proprie energie per lavorare. A tutta la famiglia Catanese vanno le mie più sentite condoglianze. La perdita di un giovane è un tragedia che ricade sempre su tutti”. Anche l’Amministrazione Comunale di Ramacca ha espresso il suo cordoglio sulla propria pagina social ufficiale: “A seguito della tragica perdita di un nostro giovane concittadino, Vincenzo Catanese, morto a causa di un incidente stradale avvenuta pochi giorni fa, tutta l’amministrazione comunale esprime il più sincero cordoglio alla famiglia Catanese, a nome dell’intera cittadinanza”.

