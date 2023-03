Non soltanto tematiche relative all’Ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto sono state affrontate ieri dalla VI Commissione Sanità dell’Assemblea Regionale Siciliana.

Si è discusso anche dell’approvazione della pianta organica dell’Asp di Messina. Sul punto, l’Assessore Regionale Giovanna Volo ha annunciato che, dopo la valutazione da parte del suo Assessorato, il punto è all’attenzione della Giunta di Governo. A tal proposito, il Presidente della Commissione Sanità dell’Ars, Pippo Laccoto, ha affermato che la pianta organica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina è “uno strumento necessario a sbloccare concorsi e assunzioni e quindi a garantire servizi e piena funzionalità dei reparti ospedalieri in un territorio, come quello messinese, molto ampio e articolato anche dal punto di vista geografico”.

E si è discusso anche della Cardiochirurgia Pediatrica dell’Ospedale “San Vincenzo” di Taormina. Lo stesso Laccoto ha annunciato di avere “chiesto di individuare fondi regionali per rinnovare la convenzione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. E’ un passaggio importante per garantire la prosecuzione di un accordo strategico raggiunto lo scorso gennaio in Commissione alla presenza dei vertici della prestigiosa struttura sanitaria romana”.