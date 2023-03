La notizia circolava da alcuni giorni, ma adesso dal Palazzo dell’Aquila, è arrivata l’ufficialità.

Il dottore Gaetano Crisà ha rassegnato le dimissioni da assessore. Al suo posto, entra in giunta il consigliere di maggioranza Federico Impalà. Dopo 14 mesi, si interrompe il lavoro amministrativo svolto dal professionista pattese che è da ritenersi positivo, soprattutto per l’impegno profuso nell’ambito della sanità e della protezione civile.

Da quanto si apprende, il dottore Gaetano Crisà, direttore dei centri Trasfusionale di Patti, Milazzo e Sant’Agata di Militello, continuerà a rimanere vicino all’attuale esecutivo come esperto dell’amministrazione, per quanto riguardano le questioni legate alla sanità, con in testa l’ospedale Barone Romeo e la protezione civile. Nella giornata di domani, verrà formalizzato il nuovo incarico di assessore a Federico Impalà.

Sembrerebbe che il sindaco Gianluca Bonsignore abbia intenzione di attribuirgli le stesse deleghe del suo predecessore: politiche sociali, volontariato, associazionismo e politiche giovanili, escludendo, però, quelle legate alla sanità e all’ospedale che rimarranno nella sua disposizione. A queste, il primo cittadino dovrebbe aggiungere anche la delega alla pubblica istruzione.