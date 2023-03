Dalla collaborazione tra l’OdV Le Mamme di Peter Pan e Movilife Progetto salute nasce “I percorsi di una nuova vita”. Un evento gratuito che si articola in due incontri rispettivamente nelle giornate del 4 marzo e 18 marzo, che si terranno, a partire dalle ore 16.00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Villafranca Tirrena.

L’evento è rivolto a tutti, perché la nascita di un/a bambino/a riguarda la società intera che se ne deve fare carico e creare una rete di accoglienza e di sostegno che protegga la madre e i neonati, futuri uomini e donne e cittadini.

Le tematiche saranno affrontate attraverso il dialogo aperto con il pubblico. Durante l’evento interverranno Ina Pocorobba ostetrica, naturopata, educatrice perinatale, insegnante di massaggio infantile, Rosario Pizzurro osteopata, Lydia Oliva counselor in nutrizione e comportamento alimentare, peer counselor in allattamento, Giusy Quartarone presidente dell’ODV “Le mamme di Peter Pan”– per counselor in allattamento.

L’OdV “LE MAMME DI PETER PAN” con sede a Villafranca Tirrena, svolge da più di un decennio, attività di volontariato di sostegno alla maternità sul territorio di tutta la provincia. Nel corso degli anni tante sono state le collaborazioni con professionisti operanti nell’ambito materno – infantile e dalle esperienze vissute è risultato evidente che la maternità tocca profili osservabili da più prospettive.

Lo studio “MOVILIFE Progetto Salute” di Milazzo, vanta anch’esso una attività decennale e mette a disposizione un metodo che valuta la persona nella sua globalità, che considera la salute come un equilibrio fra i vari sistemi del corpo.

Nella consapevolezza che la nascita di un bambino sia un evento rivoluzionario a livello personale e familiare, si vuole dare l’opportunità di approfondire le tematiche relative alla trasformazioni del corpo della donna, ai nuovi equilibri fisici e psicologici dovuti alla gravidanza e al parto, si vuole offrire un contributo alla conoscenza della pratica dell’allattamento come scelta di salute per mamma e bambino, con un ulteriore focus sulla nutrizione e sui comportamenti alimentari della famiglia.