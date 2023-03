Nell’ultimo periodo del mese di febbraio, in particolare nei giorni concomitanti con il carnevale e più recentemente nella nottata a cavallo tra lunedì 27 e martedì 28 febbraio 2023, i Carabinieri della Compagnia di Mistretta hanno intensificato i controlli su tutto il territorio di competenza ed in particolare nei comuni di Mistretta e Capizzi.

Nella circostanza, sono state predisposte pattuglie che hanno svolto servizi di vigilanza con la finalità di prevenire e contrastare reati in genere, con particolare riferimento ai delitti predatori, nonché all’uso e allo spaccio di stupefacenti. Particolare attenzione è stata rivolta ai controlli della circolazione stradale, all’esito dei quali, i Carabinieri hanno controllato oltre 70 autovetture e più di 100 persone. Sono state elevate diverse contestazioni al Codice della Strada, in particolare è stato contestato, l’uso del telefono alla guida, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco, condotte che, oltre a violare la normativa e il senso civico, possono mettere in pericolo l’incolumità dei cittadini.

Con riferimento ai reati connessi alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria una persona per guida sotto l’influenza dell’alcool, poiché, sottoposta a specifico

accertamento tramite etilometro, è risultata con un tasso alcolemico superiore al limite consentito. Nella circostanza i militari hanno proceduto al ritiro della patente di guida e al sequestro del veicolo.

Infine, nel corso del servizio, i militari dell’Arma hanno arrestato una donna destinataria di un ordine di

carcerazione, in quanto condannata a 8 anni e 4 mesi di reclusione per due reati di rapina commessi

negli anni 2014 e 2016 in danno di alcuni anziani mistrettesi.