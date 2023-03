Frazzanò – La Giunta Municipale del Comune di Frazzanò, guidata dal Sindaco Gino Di Pane, ha deliberato l’accantonamento obbligatorio di 5.843,01 euro a titolo di Fondo di Garanzia debiti commerciali per l’esercizio 2023.

La cifra accantonata verrà inserita in un determinato capitolo del redigendo Bilancio di previsione finanziario 2023/2025, sul quale non è consentito disporre impegni e pagamenti; la Giunta Comunale fa notare in merito come la situazione sia migliorata, rispetto a quanto elaborato in sede di accantonamento nel 2022, e pertanto lo stanziamento per il 2023 risulta capiente, e la proposta in oggetto gode del parere favorevole del Revisore Unico dei Conti Dott.ssa Monica Diquattro.

L’accantonamento si evidenzia nell’Allegato A, considerato come parte integrante e sostanziale della proposta e che comprende anche le spese per l’acquisto di beni e servizi (+ 778.553,40 euro), gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con uno specifico vincolo di destinazione (- 583.780,56 euro), con un totale di 194.766,84 euro e una percentuale applicata del 3%.

L’obbligo di accantonamento deriva dalla Legge di Bilancio del 2019, che lo ha introdotto per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali o non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali (PCC). Sulla base dei dati risultanti dalla PCC, rilevati nel Comune di Frazzanò alla data del 31 Dicembre 2022, gli indicatori presentano proprio il valore e la somma di 5.843,01 euro.