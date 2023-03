Un morto e due feriti gravi, tra cui una ragazza tunisina incinta. La vittima è un ventenne di origine rumena. E’ successo tutto a seguito di una folle corsa dopo non essersi fermati a un posto di blocco della Polizia. L’auto, una Peugeot 407, si è involata a velocità sostenuta lungo le strade del centro di Mazara del Vallo.

La vittima e i due feriti sono stati estratti dalle lamiere a seguito dell’intervento dei Vigili del Fuoco all’incrocio tra via Salemi e Via della Pace. I feriti sono stati portati all’ospedale Aiello e successivamente al Civico di Palermo. Sono in condizioni gravi, ma stazionarie. Sul posto sono giunte anche le volanti che poco prima avevano provato a intimare l’alt all’auto in piazza Matteotti per un normale controllo stradale. Alla vista della paletta, il conducente dell’auto, anziché accostare, ha pigiato il piede sull’acceleratore.

L’auto si è schiantata dopo appena un chilometro di corsa nell’affrontare una curva. E’ finita contro il muro di cinta di una casa e si è ribaltata. La procura di Marsala ha aperto un fascicolo per vederci chiaro sulla dinamica e sui motivi del mancato rispetto dell’Alt della Polizia. Ma anche per comprendere chi si trovasse alla guida del mezzo. FOTO: Repubblica.it