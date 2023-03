Soltanto per fortuna non ci sono stati danni a persone o a cose questa mattina a Messina, in Via Santa Caterina dei bottegai incrocio con Via Oratorio della Pace.

Un automobilista, ha parcheggiato la propria auto all’incrocio ma la vettura, probabilmente senza freno a mano inserito, ha cominciato ad invadere, senza conducente, la strada chiudendo totalmente Via Oratorio della Pace, dopo il suo arresto per inerzia.

Un motociclista si è salvato per miracolo dopo essere riuscito ad evitare l’ostacolo che all’improvviso gli si è posto davanti senza conducente a bordo.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della squadra radiomobile della Municipale coordinata dal Comandante Stefano Blasco.

L’Auto è stata rimossa con carro attrezzi e sanzionato il proprietario.

Il Centauro ha riferito che, graziato dalla divina sorte, si è recato al Duomo per ringraziare Dio.