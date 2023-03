Sarà un vertice tra la Questura di Messina ed i rappresentanti delle due società sportive a definire le modalità organizzative per la vendita dei biglietti del settore ospiti per l’atteso match del campionato di serie D, in programma domenica al “Fresina” di Sant’Agata Militello tra il Città di Sant’Agata ed il Catania.

Lo ha deciso l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive che, nel pomeriggio di ieri, ha reso note le proprie determinazioni. In particolare è stata demandata alla valutazione del Questore di Messina la fattibilità di alcune misure già prescritte tra cui la vendita dei tagliandi per i residenti in provincia di Catania esclusivamente per il settore individuato dalla Questura e la vendita dei tagliandi per i tifosi ospiti sino alle 19 di sabato nelle ricevitorie individuate sotto la responsabilità della società ospitata, d’intesa con la Questura di Messina, previa esibizione da parte dell’acquirente di un documento d’identità. Sarà quindi la stessa società catanese a dover trasmettere l’elenco degli acquirenti alla Questura di Messina, comprensivo del nominativo e della data di nascita, entro le ore 10 del giorno della gara, impegnando eventualmente propri volontari nel settore ospiti.

La tribuna del “Fresina” riservata ai supporter etnei proprio per l’occasione è stata ampliata a 650 posti complessivi. Già verso il tutto esaurito per il resto l’impianto santagatese per un incontro di cartello tra la corazzata catanese, capolista del campionato ed ormai vicina alla promozione in serie C, ed i biancoazzurri di casa, protagonisti di una stagione straordinaria ed in lotta per il secondo posto.