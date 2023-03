La circolazione depressionaria rende le temperature più basse rispetto ai giorni precedenti.

In mattinata cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio aumenta la nuvolosità e non è da escludersi la formazione di piogge o possibili isolati temporali, soprattutto sul litorale tirrenico e l’arcipelago eoliano. Qualche miglioramento sarà possibile in serata.

Per quanto riguarda le temperature, di mattina saranno miti e comunque meno fredde di ieri. I venti spireranno deboli sud occidentali. I mari, invece, saranno poco mossi sia il Tirreno che lo Ionio.