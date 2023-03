L’amastratina Angela Cristina protagonista su Rai Uno della puntata di questa sera del programma “Soliti Ignoti”, condotto dal noto Amadeus.

Angela ha portato e ha fatto conoscere la tradizione della pasta reale di Mistretta a tutta Italia. “Fa pasta di mandorle” era l’identikit per la somma di 5000 mila euro. Seguitissima in tv da tutti i cittadini amastratini e della Valle dell’Halaesa che conoscono lei e la pasticceria “Dolci tentazioni”, gestita insieme alla sorella e al padre.

Alla fine è stata anche scelta come parente misterioso dai concorrenti in gara, scelta però errata che non ha fatto conquistare il montepremi alla coppia.