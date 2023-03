L’era del Covid Hospital sembra ormai alle spalle. Il Cutroni Zodda, dopo l’audizione di oggi in Commissione Sanità all’Assemblea Regionale Siciliana, sembra ormai destinato a ripartire e andare verso quella riconversione a più riprese invocata negli ultimi mesi. Adesso saranno fondamentali i prossimi passaggi affinché tutto venga disposto nero su bianco per essere tramutato in realtà. Ad attendere c’è un comprensorio di quasi 100.000 utenti che spera sia questa davvero la volta buona.

I PRINCIPALI CAMBIAMENTI

Oltre alla fine ufficiale dell’era Covid, ci sono altri punti fondamentali. Intanto il riallestimento del Pronto Soccorso dell’Ospedale barcellonese in funzione h24 e non con orari di ufficio. Ci sarà il rientro di medici e l’arrivo di ulteriore personale dalle altre aziende sanitarie grazie al sistema di incentivi economici che il Presidente della Commissione Sanità, Pippo Laccoto, aveva annunciato ai nostri microfoni. Saranno assunti cardiologi che potranno prendere servizio nel nosocomio di Sant’Andrea. Dodici specialisti stanno per essere selezionati urgentemente sulla base di un concorso. Per quanto concerne il Covid, saranno create delle “bolle” all’interno dei reparti per pazienti asintomatici o comunque non in gravi condizioni.

IL RUOLO DI SENTINELLA DEL COMITATO CIVICO

Una battaglia, quella per la riattivazione e la riconversione del “Cutroni Zodda”, che ha visto il Comitato Civico a difesa del presidio ospedalieri in prima fila. Oggi, in Commissione Sanità, a rappresentarlo c’erano l’avvocato Rino Nania e il dottore Nunziante Rosania, ex direttore dell’ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario “Vittorio Madia”. Il dottore Rosania ha letto un documento che era stato preventivamente preparato. Poi è intervenuto Nania. Filtra un cauto ottimismo.

LA SODDISFAZIONE DI PIPPO LACCOTO: “SGRAVARE IL PRONTO SOCCORSO DI MILAZZO”

“Sono molto soddisfatto dell’esito dei lavori della Commissione Salute all’Ars che ha attuato un compiuto approfondimento sulla situazione dell’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto e sui passaggi da compiere per recuperare la sua piena funzionalità”. Lo ha dichiarato l’on. Giuseppe Laccoto, presidente della VI Commissione Salute all’ARS a margine della riunione di questa mattina. Quanto al Pronto Soccorso del “Cutroni Zodda”, l’Assessore Giovanna Volo ha annunciato l’avvio di una ricognizione di personale all’interno delle unità operative di Pronto Soccorso delle altre aziende messinesi che potranno essere impiegati, con adeguato incentivo, anche nel Pronto Soccorso dell’Ospedale Cutroni Zodda. “Sicuramente – ha dichiarato ancora l’on. Laccoto – bisogna intervenire con prontezza visto c’è la necessità di sgravare il carico di lavoro del Pronto Soccorso di Milazzo che deve fare i conti con file lunghissime di pazienti”.

GALLUZZO: “SODDISFATTI QUANDO GLI IMPEGNI SARANNO ATTUATI”

«Sono stati assunti impegni ben precisi e l’assessore Volo convocherà per venerdì i direttori delle aziende che verranno coinvolte – annuncia invece l’onorevole Pino Galluzzo – Ci riterremo soddisfatti solo quando la prospettiva e gli impegni presi diventeranno realtà con la completa attuazione. Ringraziamo l’assessore Volo per avere accolto le nostre proposte, così come gli amministratori presenti alla seduta, il vicesindaco di Barcellona, Santi Calderone e il presidente del D28 Eugenio Aliberti. Altresì, ritengo che la presenza del Comitato civico a difesa del Cutroni Zodda sia stata fondamentale, tanto quanto la disponibilità concessa dal presidente della Commissione salute, l’on. Giuseppe Laccoto».