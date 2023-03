Sguardo intenso, concentrato e portamento deciso. Sono queste le caratteristiche che contraddistinguono il giovane pugile di Patti, Marco Nazionale (15anni) in forza all’associazione Pugilistica Saporito di Falcone.

Please enable JavaScript play-sharp-fill

Dopo quasi quattro anni passati ad allenarsi duramente, prima a Patti, dove muove i primi passi, nella palestra del professore Franco Buzzanca e nell’ultimo anno con il team del Maestro Tindaro Saporito a Falcone, dove è stato tesserato, lo scorso sabato, Marco ha disputato il suo primo incontro ufficiale a Siracusa.

Sul ring, il giovane pattese ha affrontato Yuri Di Mauro del team Catania Ring Librino, finendo l’incontro di tre riprese con un pari.

Anche se non è arrivata la vittoria, la prestazione del giovane in forza alla pugilistica Saporito, ha lasciato un’ottima impressione e fa ben sperare per il futuro.

Marco, che appartiene alla categoria di peso fino a 60kg, Junior, classe 2007, studia presso l’istituto d’istruzione superiore Borghese-Faranda di Patti e sogna di fare parte della nazionale italiana di pugilato. Per lui, la boxe, oltre ad essere una passione, significa rispetto, sacrificio ed ambizioni.

In attesa di vederlo cominciare la sua carriera dilettantistica, nel campionato esordienti che si svolgerà il prossimo 3,4 e 5 marzo a Ragusa, Marco continua ad intensificare gli allenamenti, per prepararsi al meglio a questo importante e rilevante appuntamento di pugilato.