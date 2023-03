Pace del Mela – La notizia dell’avvio della gara per la gestione del Pontile Commerciale di Giammoro ha suscitato un’ondata di positività. Sono in molti infatti a vantare le potenzialità che esso può rappresentare (ne abbiamo parlato qui). E difatti lo stesso Presidente Mario Mega aveva annunciato che si tratta di un’opera importante, attesa da molti anni.

LA POSIZIONE DI MARIO LA MALFA

Al coro di voci si unisce anche il Sindaco di Pace del Mela Mario la Malfa che ritiene che il Pontile Commerciale possa essere “una grande opportunità per chi saprà investire, facendo diventare il pontile e le adiacenti aree retroportuali una infrastruttura logistica a servizio di tutto l’agglomerato industriale e dell’intera Sicilia orientale.” Per La Malfa quindi è fondamentale questo momento in cui si deve selezionare una “impresa portuale che la sappia utilizzare al meglio attraendo nuovi traffici, facendola diventare la banchina dell’area ZES retrostante.”

“Ancora una volta la sinergia tra le Istituzioni ha portato ad un grande risultato. -ha affermato con soddisfazione il Primo Cittadino pacese – Finalmente, dopo decenni di stallo, la nostra area industriale tornerà a risplendere e ad essere un punto di riferimento per tutta l’isola e non solo”.

UNO SGUARDO ALLE EOLIE

L’amministrazione guidata da Mario La Malfa guarda come una proficua opportunità anche le altre attività che sono inerenti ai tre grandi progetti finanziati per realizzare opere prioritarie a supporto dello sviluppo dei porti di Messina e Milazzo. Tra questi il Progetto Hub Eolie “che consentirà di realizzare alcune opere indispensabili per avviare la riorganizzazione del Porto di Milazzo potenziando la funzione di collegamento tra la Sicilia e le Isole Eolie ma anche al fine di valorizzare le aree ZES del retroporto di Milazzo e quelle dell’agglomerato industriale di Giammoro.” La Malfa racconta che “Sarà realizzata una nuova bretella stradale che, senza interferenze con il traffico urbano collegherà il porto con l’area industriale di Giammoro (Area ZES). L’importo stimato per la redazione del Progetto Hub Eolie è di 1.000.000 di euro.

Complessivamente per le opere finanziate sono stati stanziati ben 6.600.000 euro per la redazione dei tre progetti. Una grande opportunità per la nostra comunità.”