Mirto – Il Sindaco di Mirto Maurizio Zingales si è congratulato col pasticciere Filippo Nici, per aver ottenuto la medaglia d’oro come Miglior Colomba Innovativa d’Italia al Campionato Nazionale 2023 di Carrara.

Il primo cittadino mirtese ha ricevuto questa mattina, presso la Sede Municipale, il pasticciere Nici del Bar “La Cometa”, rivolgendogli gli auguri e i complimenti da parte di tutta l’Amministrazione; Filippo Nici ha conquistato la medaglia d’oro per una colomba con frutti di bosco, cioccolato modicano e rosmarino.

Quello della Miglior Colomba d’Italia, che prevede anche un premio per la Colomba classica, è un appuntamento organizzato dalla Federazione Internazionale di Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria (FIPGC), che ha dato vita a una grande festa per celebrare il decimo anniversario con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze Made in Italy (questo il link sulla premiazione del pasticciere Mirto – Il pasticciere Filippo Nici vince il Campionato Miglior Colomba d’Italia Innovativa).

“L’importante premio nazionale ottenuto dal pasticciere mirtese Filippo Nici, – afferma il Sindaco Zingales – che si è imposto su oltre 100 pasticcieri provenienti da tutta Italia e valutati da una Equipe internazionale, riempie d’orgoglio l’intera comunità, ma soprattutto esalta le grandi capacità di questo artigiano, che da anni con la sua azienda familiare ha saputo innovarsi esaltando la tradizione dolciaria e i prodotti siciliani”.